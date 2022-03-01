Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и прочей компании

Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Также введены ограничения в отношении компаний оборонной промышленности и силовых структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Как отмечает издание, японское правительство решило заморозить активы шести человек, включая Путина, в качестве дополнительных санкций против России за вторжение в Украину. В список также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и бывший премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения против 49 российских компаний и организаций. Среди них: