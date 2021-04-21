«Єдине, що може запропонувати світові Путін — це погрози та шантаж», — Борислав Береза

Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза прокоментував щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.

«Отже, Путін закінчив звернення до Федеральних зборів, — пише Борислав Береза на своїй сторінці у соцмережах. — Він не згадав Україну або ОРДЛО.

Але завуальовано сказав про нас і про колективний Захід, кажучи про країни, з якими «взаємини останнім часом не складаються, але Росія не хоче спалювати мости», і нічого не сказав про ОРДЛО. Через це в пабліках Донецька і Луганська наразі тотальна туга та #зрада. Про них публічно забули.

«Я змушений це сказати — у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення», — сказав Путін, закликаючи не перетинати червоні лінії Москви, а де вони проходитимуть, Росія визначить сама.

Путіну дуже хочеться, аби з ним рахувалися, як з рівним. І єдине, що він може запропонувати світові — це погрози та шантаж війною. Тут нічого нового.

Його спроби залякування і брязкання зброєю — це стара і заздалегідь програшна позиція, але нічого іншого серед козирів у Путіна немає. Підозрюю, що ймовірність нового вторгнення тих військ, що зібрані Кремлем на кордоні з Україною, сьогодні знизилася, але сама загроза нікуди не зникла. Тому розслаблятися не варто». // Інф. «ФАКТІВ»