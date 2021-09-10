ЄС на шість місяців продовжив персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України

Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.

“Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року”, — йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Повідомляється, що обмежувальні заходи буде застосовано до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, були вперше запроваджені 17 березня 2014 року.

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи, у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. // УНН