ЄС та G7 схвалили лише часткове відключення Росії від SWIFT, попри очікування

Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України.

Очікування та переможні заяви посадовців з цього приводу виявилися хибними, пояснює стаття «ЄвроПравди» «Операція «ізоляція»»

Очікувалося, що цей елемент буде схвалений лідерами США та ключових держав Європи, однак уночі з’ясувалося, що ключовий елемент цього пакету санкцій послабили задля досягнення компромісу.

У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що лише «окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT». «Це забезпечить, що ці банки будуть від’єднані від міжнародної фінансової системи і це зашкодить їхній здатності діяти глобально», -йдеться в узгодженій заяві лідерів.

Стаття пояснює, що це захід не є аналогом «відключення Росії», якого очікували від Заходу.

Йдеться про додаткові санкції проти невеликого переліку російських банків, що може підірвати їхню стабільність, але на експортний потенціал Росії ніяк не вплине. «Наприклад, Газпрому буде достатньо відкрити рахунок у будь-якому банку, що не є у «розстрільному списку» — і продовжувати приймати платежі на його рахунки», — пояснює публікація.

У історії був один випадок відключення держави від SWIFT: у 2012 з системи викреслили усі банки Ірану, вимагаючи від цієї країни припинити її ядерну програму. Це обвалило експорт нафти удвічі; він відновився лише у 2016 році, після того як Тегеран пішов на поступки щодо ядерної програми і з нього зняли SWIFT-санкції.

З 2014 року звучать заклики викреслити зі SWIFT Росію, але предметний діалог з цього приводу розпочався лише після вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Список банків, які мають покарати, ще не оприлюднений.

Уряд Німеччини у окремому повідомленні пояснив, що до нього увійдуть «(усі) російські банки, на які вже накладені санкції, а також за потреби інші російські банки». Це формулювання дає шанс на розширення списку підсанкційних банків і у майбутньому теоретично може охопити усю банківську систему РФ, але наразі цієї готовності немає.

Утім, публікація підкреслює, що інші елементи санкційного пакету будуть дуже болючими для Росії.