ЄСПЛ визнав виправданою заборону носіння георгіївської стрічки в Україні – рішення

Позов до Суду подав громадянин України.

«У своєму рішенні Європейський суд з прав людини одноголосно визнав заяву неприйнятною. Рішення є остаточним», – йдеться у рішенні.

Там сказано, що Юрій Борзих є громадянином України, але етнічним росіянином. Під час Другої світової війни члени родини позивача воювали, сам він також колишній військовий.

Борзих хотів носити георгіївську стрічку 9 травня, але «більше не міг цього робити, побоюючись переслідувань». При цьому він не вважає, що носіння георгіївської стрічки є провокацією. Тому він поскаржився до ЄСПЛ на заборону носіння цієї символіки в громадських місцях та назвав її дискримінаційною.

На думку Суду, те, що Борзих «був змушений або утриматися від носіння стрічки і не демонструвати гордість за військову службу своєї родини, або порушити закон та наразитися на ризик кримінального переслідування» дійсно було втручанням у його право на свободу вираження поглядів. При цьому в ЄСПЛ зазначили, що це втручання передбачене відповідним українським законом.

Суд також взяв до уваги контекст, у якому відбувалася заборона стрічки. Зокрема, у ЄСПЛ зазначили, що коли спочатку георгіївська стрічка асоціювалася з радянськими військовими нагородами, о з 2014 року – все частіше це символ російських військових, який використовують як розпізнавальний знак підрозділів РФ в Україні.

«Тому для багатьох він став асоціюватися з уявною російською доблестю та символом страждань, які спричинила російська агресія. Суд не побачив підстав ставити під сумнів зусилля уряду України, спрямовані на вирішення проблем, спричинених збройним конфліктом. Суд зазначив, що заборона георгіївської стрічки не є повною і, що існує ціла низка винятків, зокрема її законне використання як оригінальної державної нагороди або військової відзнаки, яку вручили до 1991 року. Загалом Суд постановив, що держава не перевищила свої «межі розсуду» і відхилив цю частину заяви як явно необґрунтовану», – зазначили в ЄСПЛ.

Зокрема, в Суді пояснили, що для виникнення позову наслідки для заявника мали б бути дуже серйозними та значною мірою впливати на його приватне життя. Борзих же не довів, що заборона на носіння георгіївської стрічки завдала йому душевних страждань, стресу чи іншим чином значно вплинула на нього.

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Верховна Рада ще 2017 року ухвалила закон, яким заборонила використання георгіївської стрічки, або як її ще називають «колорадської». Спочатку георгіївська стрічка була символом Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років. Однак у 2015 році на заміну цьому встановили День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом цього свята є червоний мак.

До 2023 року це свято відзначали 9 травня, але минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9278 «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Закон встановлює дату свята 8 травня. Цього ж дня пам’ять загиблих у Другій світовій війні вшановує Європа та цивілізований демократичний світ загалом. // Дзеркало тижня