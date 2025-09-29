Єврокомісія схвалила план, який дозволить обійти вето прокремлівської Угорщини на вступ України до ЄС
Європейські дипломати розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем’єр-міністра Угорщини
Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Гійома Мерсьєра, якого цитує «Politico».
Хоча план глави Європейської Ради і вимагає підтримки усіх держав ЄС для затвердження остаточного вступу країн, зниження порогу для початку переговорів може прискорити процес та зменшити розчарування у Києві та Кишиневі. Як зазначають журналісти, такий крок допоможе кандидатам, таким як Україна та Молдова, розпочати реформи для узгодження зі стандартами ЄС, навіть якщо одна або дві країни-члени блоку офіційно виступлять проти початку переговорів.
Водночас речник ЄС наголосив, що будь-яке рішення про просування переговорів щодо членства у ЄС остаточно залишається за учасниками блоку. «Насправді саме країни-члени мають вирішувати, які кроки робити далі, і ми сподіваємося відкрити перший кластер якомога швидше», – додав речник ЄС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава не погодиться з вступом України до Євросоюзу, навіть якщо проти цього не буде виступати Російська Федерація. Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні.