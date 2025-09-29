Єврокомісія схвалила план, який дозволить обійти вето прокремлівської Угорщини на вступ України до ЄС

Європейські дипломати розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем’єр-міністра Угорщини

Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Гійома Мерсьєра, якого цитує «Politico».

За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.

Хоча план глави Європейської Ради і вимагає підтримки усіх держав ЄС для затвердження остаточного вступу країн, зниження порогу для початку переговорів може прискорити процес та зменшити розчарування у Києві та Кишиневі. Як зазначають журналісти, такий крок допоможе кандидатам, таким як Україна та Молдова, розпочати реформи для узгодження зі стандартами ЄС, навіть якщо одна або дві країни-члени блоку офіційно виступлять проти початку переговорів.

Європейські дипломати розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чиє вето загальмувало процес вступу України та Молдови. «Коли країну стримують без об’єктивних причин, попри те, що вона відповідає критеріям, під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення», – каже Мерсьє.

Водночас речник ЄС наголосив, що будь-яке рішення про просування переговорів щодо членства у ЄС остаточно залишається за учасниками блоку. «Насправді саме країни-члени мають вирішувати, які кроки робити далі, і ми сподіваємося відкрити перший кластер якомога швидше», – додав речник ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава не погодиться з вступом України до Євросоюзу, навіть якщо проти цього не буде виступати Російська Федерація. Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні.