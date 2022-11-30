Єврокомісія заморожує фінансування Угорщини через корупцію в уряді прокремлівського Орбана

Угорщина не усунула проблеми до узгодженого з Заходом терміну.

Єврокомісія пропонує не виділяти 7,2 мільярда євро Угорщині від Євросоюзу, доки уряд Орбана не проведе реформи зі зміцнення верховенства права та подолання корупції.

Як йдеться на сайті ЄК, Брюссель встановив 27 кроків, які має вжити Угорщина, щоб розблокувати фінансування.

Встановлено, що Угорщина не усунула проблеми до узгодженого з Заходом терміну – 19 вересня. Через що Єврокомісія пропонує вдатися до заходів “з захисту бюджету”.

Будапешту радять посилити незалежність судів, зробити більш прозорими держзакупівлі тощо. У разі невиконання рекомендацій усі поточні й майбутні платежі будуть заблоковані.

Остаточне рішення щодо замороження фінансування Угорщини ухвалить Європейська рада 19 грудня.

18 листопада Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме фінансову допомогу Україні на 2023 рік, бо це нібито суперечить націнтересам угорців.

В ЄС хочуть скоротити фінансування Угорщини

Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка потрапила під розслідування відповідно до нових правил. Вони дозволяють карати країни ЄС, що підривають фінансові інтереси блоку. Діяльність Орбана при владі розглядалася спеціальною комісією протягом декількох місяців.

Уряд Угорщини розраховував отримати 40 мільярдів євро від ЄС до 2027 року. Щоб не втратити фінансування, кабінет Орбана запропонував створити агентство для боротьби з корупцією і внести поправки в окремі закони, в тому числі про державні закупівлі. Таким способом Угорщина хоче розвіяти побоювання ЄС.

Угорщина та Україна

З початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном робив неодноразові випади в бік України, граючи в інтересах Москви.

Будапешт противиться посиленню європейських санкцій проти Росії, наданню військової допомоги Україні та транзиту озброєння для ЗСУ через свою територію.

Угорські офіційні особи також потрапляли в міжнародні скандали, публічно демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів, зокрема – до України. // УНІАН