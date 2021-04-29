Європарламент ухвалив жорстку резолюцію щодо Росії в разі її вторгнення в Україну

Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у четвер, 29 квітня, ухвалили критичну резолюцію щодо Росії.

Документ засуджує дії РФ щодо Чехії та України, а також позбавлення волі опозиційного до президента РФ Володимира Путіна політика Олексія Навального. За проголосували 569 із 682 присутніх європарламентарів, проти — 67, передає УНН.

Європарламент, зокрема, закликав вислати російських дипломатів і зупинити «Північний потік-2», а в разі збройного вторгнення РФ на територію України — виключення країни з платіжної системи SWIFT, а також заморожування всіх європейських активів близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей.

Єропарламент у резолюції:

вважає, що ЄС повинен зробити висновки з глибоко тривожного нарощування російської військової міці на кордоні з Україною, яке було припинено в п’ятницю, 23 квітня; наполягає на тому, що повернення російських військ від кордону з Україною назад на місця їх постійної дислокації має бути здійснене повністю і без зволікання; вимагає, щоб Росія негайно припинила практику невиправданого нарощування військової міці, спрямовану на загрозу її сусідам, припинила всі триваючі провокації і утримувалася від майбутніх провокацій, а також деескалацію ситуації шляхом виведення своїх сил на їх постійні бази відповідно до своїх міжнародних зобов’язань; знову заявляє, що нарощування російської військової міці також становить загрозу для європейської стабільності, безпеки і миру, тому діалог ЄС з питань безпеки з Україною повинен бути амбітним і сприяти злагодженій оцінці безпекових викликів на місцях; підкреслює, що дружні країни повинні посилити свою військову підтримку Україні і надати їй оборонну зброю , що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону; закликає Росію вивести свої війська з так званих «Л/ДНР» і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем;

, що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону; закликає Росію вивести свої війська з так званих «Л/ДНР» і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем; вимагає від ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв та закликає інституції ЄС та всі держави-члени припинити завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» та вимагати зупинки будівництва суперечливих атомних електростанцій, які будує Росатом;

завершення та вимагати зупинки будівництва суперечливих атомних електростанцій, які будує Росатом; закликає Росію дотримуватися своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства та транзитного переходу через міжнародну протоку до портів Азовського моря ; закликає ЄС у тісній співпраці з державами-членами та іншими міжнародними партнерами розробити постійний моніторинг проходу всіх суден, що проходять через Керченську протоку;

судноплавства та через міжнародну протоку ; закликає ЄС у тісній співпраці з державами-членами та іншими міжнародними партнерами розробити постійний моніторинг проходу всіх суден, що проходять через Керченську протоку; закликає Росію та підтримуваних Росією сепаратистів дотримуватися угоди про припинення вогню; закликає Росію виконувати положення Мінських домовленостей та конструктивно брати участь у Нормандському процесі та Тристоронній контактній групі; наголошує на необхідності політичного вирішення конфлікту на сході України та посилення ролі ЄС у мирному вирішенні конфлікту;

підкреслює, що якби таке військове нарощування в майбутньому трансформувалось у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде суворою; тому наполягає на тому, що за таких обставин імпорт нафти і газу з Росії до ЄС негайно припинявся , тоді як Росію слід було б відключити від платіжної системи SWIFT , а всі активи в ЄС олігархів , наближених до російської влади, та їх сімей у ЄС — заморозити та скасувати їх візи;

, тоді як Росію слід було б , а всі в ЄС , наближених до російської влади, та їх сімей у ЄС — та скасувати їх візи; знову підтверджує свою підтримку міжнародного розслідування обставин трагічного збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, що, можливо, може становити військовий злочин, і повторює свій заклик притягнути винних до відповідальності;

висловлює свою глибоку солідарність з народом та владою Чехії після російського нападу, здійсненого на території ЄС, та необгрунтованої та непропорційної висилки 20 чеських дипломатів з Росії; висловлює підтримку рішенню чеської влади зрівняти кількість співробітників посольства Росії в Чехії з кількістю співробітників посольства Чехії в Росії, засуджує подальші погрози Російської Федерації щодо Чехії; закликає держави-члени ЄС , за прикладом справи Скрипаля, приступити до скоординованого вислання російських дипломатів ;

, за прикладом справи Скрипаля, ; закликає до негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального,.. а також всіх осіб, затриманих під час протестів на підтримку його звільнення або його антикорупційної кампанії; підкреслює, що всі особи, які беруть участь в судовому переслідуванні, винесенні вироку і жорстокому поводженні з Олексієм Навальним, повинні підпадати під санкції відповідно до режиму санкцій ЄС за порушення прав людини. Нагадує російській владі і особисто президенту Путіну як главі російської держави, що вони несуть повну відповідальність за турботу про життя і фізичну недоторканність Олексія Навального і повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту його фізичного і психічного здоров’я і благополуччя; продовжує закликати президента Путіна і російську владу розслідувати, притягти до відповідальності винних у замаху на його вбивство.

Реакція України

«Дуже сильна резолюція Європарламенту з чітким посланням Кремлю: всі дії мають наслідки. Росія повинна бути притягнута до відповідальності, в тому числі за ескалацію конфлікту на Донбасі. Санкції повинні бути посилені, а політичний проект «Північний потік — 2″ — зупинений. Депутати Європарламенту закликають Росію дотримуватися режиму припинення вогню і виконувати Мінські угоди. Україна буде продовжувати нарощувати військову стійкість, щоб мати можливість захистити себе. Вітаємо положення про те, що Україна повинна отримувати військову підтримку і оборонну зброю», — відзначила з цього приводу віце-прем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.