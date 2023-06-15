Європарламент закликає НАТО запросити Україну до Альянсу і підтверджує рішення ЄвроРади надати Україні статус кандидата в ЄС

Євродепутати висловились за те, щоб процес приєднання розпочався після закінчення війни та був завершений якомога швидше.

Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер (425 голосів «за», 38 «проти» та 42 утрималися), євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що “процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше”.

Зазначається, що поки не буде досягнуто повного членства, ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Крім того, палрамент визнав руйнування Каховської дамби військовим злочином.

Депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування Росією Каховської дамби 6 червня, що є військовим злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні.

Усі відповідальні за військові злочини, включно з руйнуванням дамби, будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом, додають вони.

Крім того, палрамент закликає до комплексного та адекватного пакету заходів щодо відновлення України, який має бути зосереджений на негайній, середньо- та довгостроковій допомозі, реконструкції та відновленні країни. Вони з нетерпінням чекають на майбутній запропонований Європейською комісією перегляд поточної багаторічної фінансової програми та запропонованого механізму Rebuild Ukraine Facility, який покриватиме фінансування потреб України у відбудові в найближчі роки.

Депутати Європарламенту підкреслюють важливість пов’язування реконструкції України з її підготовкою до вступу в ЄС і поточними внутрішніми реформами, водночас наголошуючи, що відновлення пошкодженої інфраструктури та промислового потенціалу має відбуватися відповідно до принципу «відбудуй краще» та Європейської зеленої угоди. Це допомогло б перетворити країну на безвуглецеву та цифрову сучасну європейську державу добробуту з ринковою економікою.

Також парламент нарешті підтверджує свою підтримку минулорічного рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС. Євродепутати висловлюють надію на позитивну рекомендацію Європейської Комісії, коли Україна успішно виконає сім кроків, викладених у висновку Комісії. Вони вимагають чіткого шляху для початку переговорів про вступ, які за достатньої підтримки можуть початися вже цього року.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО заявив, що гарантії безпеки від НАТО мають захистити Україну від нової війни. Завдяки допомозі, що надана союзниками, Україна розпочала масштабний наступ, просувається вперед та звільняє свої території.

Раніше видання New York Times повідомило, що деякі країни НАТО тиснуть на Байдена, аби прискорити членство України. Ще деякі вимагають конкретно окреслених термінів і цілей, яких має досягти Україна для вступу, але після війни. // LB.ua