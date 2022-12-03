Євросоюз остаточно погодив максимальну ціну на російську нафту на рівні $60
Країни-члени Європейського Союзу погодили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова Анджея Садоса, постійного представника Польщі при ЄС.
Переговори про встановлення ліміту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир Brent.
Проте NYT пише, що таке обмеження навряд чи різко зменшить доходи РФ від нафти, які є “критично важливими для її воєнних дій в Україні”.
Також зазначається, що офіційне оголошення від G7 (Великої сімки), яка й ініціювала цінове обмеження, очікується до неділі.
Росія неодноразово заявляла, що ігноруватиме таку цінову політику та відмовлятиметься продавати нафту за системою обмеження цін, але, згідно з морськими даними та аналізом Інституту міжнародних фінансів, близько 55% танкерів, які транспортують російську нафту з країни, належать Греції, а основні страховики цих вантажів знаходяться в Європейському Союзі та Великій Британії.
- Нафтова компанія Chevron Corp може розширити видобуток нафти у Венесуелі. Фірма отримала ліцензію США на роботи.
- За інформацією ЗМІ, Росія готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.
- За даними ЗМІ, за два тижні до початку обмеження цін на нафту, Росія вже втратила понад 90% свого ринку у північних країнах Євросоюзу, які раніше були опорою постачання з балтійських та арктичних терміналів.
- У Китаї покупці російської нафти зупинили закупівлі. Вони очікують деталей ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи запропонують їм кращу ціну.
- Туреччина попередила світових вантажовідправників нафти, що з 1 грудня, для проходження проток Босфор та Дарданелли, їм необхідно буде довести, що вони застраховані. Такі нововведення можуть обмежити потоки російської сирої нафти.