Замість Гуменюк керівником пресцентру Сил оборони Півдня призначили Плетенчука
З 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став Дмитро Плетенчук.
Про це Укрінформу повідомив сам капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
«Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов’язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України», – сказав Плетенчук.
До вказаного призначення Плетенчук був речником ВМС України.
Як повідомлялося, раніше понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.
За словами медійників, їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Причина – постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці.
19 квітня Гуменюк звільнили з посади.Tweet