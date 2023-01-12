Заступник Єрмака Кирило Тимошенко присів на бюджетні гроші телемарафону

Видання « Наші гроші » повідомляють, що за даними системи «Прозорро» телеканал «Рада» замовив у компанії «Кінокіт» послуги з виробництва телепрограм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини» на 2023 рік вартістю 120 млн грн.

На сайті ВРУ вказано, що компанія виграла мистецький конкурс, однак чи були конкуренти не зазначено. Журналісти з «Детектор медіа» скерували до телеканалу запит щодо деталей проведених конкурсів.

На 2023 рік канал «Рада» замовив послуги з виробництва телепрограм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Послуги включають розробку творчої концепції та частковий технологічний цикл виробництва. Йдеться про програми під робочими назвами «Новини», «Спеціальні репортажі», «Репортажі мережі корпунктів», «Лайв», «Виїзні студії», «Розмовні студії» та «Документальні проекти».

Обсяг замовлення складає 75 тис хвилин (1 250 годин). Отже, хвилина коштує 1 599 грн. Це у півтора раза дорожче, ніж у грудні заплатили телевізійникам Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука за контент для іншого державного телеканалу Freedom, яким платили по 1 100 гривень за хвилину.

Замовник повідомив, що фірма виграла мистецький конкурс. На сайті ВРУ сказано, що вона виграла мистецькі конкурси щодо програм, але не зазначено, чи були конкуренти.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року «Кінокіт» отримала найбільші підряди «Центру захисту інформаційного простору України» Міністерства культури та інформаційної політики щодо виробництва телепрограм для Телемарафону загальною вартістю 24 млн грн. Крім того, в лютому 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення, канал «Рада» уклав із цією фірмою угод щодо виробництва телепрограм на 40 млн грн. Ще раніше, в грудні 2021 року він замовляв їй виробництво телепрограм на 9 млн грн.

«Кінокіт» пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. У жовтні 2020 року співвласником фірми став колишній генпродюсер «1+1» Володимир Оселедчик, який також є лектором Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка – Альоною Тимошенко. У грудні 2021 року, перед перезапуском «Ради», власницею компанії стала акторка з Одеси Юлія Дроздова, а директором – Сергій Самойленко. За даними «Bihus.info», Дроздова навчалась в Українській кіношколі.

Директор «Кінокіт» Сергій Самойленко працював (чи бував у справах) у Росії, а з другої половини 2019 року працював на каналі «112 Україна» Віктора Медведчука. На «Раду» перейшла низка працівників із каналів Медведчука. Зокрема Владислав Матяш, який 2019 року керував інформагентством «112» і працював на каналі Медведчука до запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони. Водночас Матяш брав участь у проектах компанії Кирила Тимошенка «GoodMedia». Зараз Матяш обіймає посаду «медіаексперта каналу «Рада», а влітку 2022 року отримав від президента орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Послуга Детально Вартість, грн із ПДВ Послуги креативної групи та послуги редакторської групи: розробка ідеї 4 000 000 написання сценарію 6 000 000 розробка креативної ідеї контенту 5 000 000 розробка концепції відео та інтерв’ю, спец, репів тощо 7 150 000 редагування текстового матеріалу 5 000 000 послуги редакторської групи 11 000 000 Продюсування: забезпечення організаційного контролю на етапі підготовки 6 000 000 забезпечення організаційного контролю на етапі виробництва 10 000 000 контроль на етапі монтажу 4 000 000 Забезпечення режисури: креативне керування на етапі підготовки 1 600 000 забезпечення організаційного контролю над виробництвом 1 000 000 керування процесом відеозйомки на знімальному майданчику 1 000 000 Забезпечення зйомки на знімальному майданчику: забезпечення художньо-постановочних зйомок, запис відеозображення за допомогою цифрових відеокамер, операторського обладнання, пультової тощо 6 450 000 послуги знімальної групи 5 000 000 забезпечення цифрового звукового запису на майданчику 1 500 000 послуги редакторської групи 2 000 000 Забезпечення необхідним професійним відео-, світло- та звукозаписувальним обладнанням: – 5 000 000 Забезпечення ведучими та іншими учасниками: послуги ведучих та інших учасників 7 000 000 послуги регіональних відділів 8 000 000 послуги зі створення стилю акторів 900 000 забезпечення гримування 800 000 Забезпечення організації знімального майданчика: забезпечення локаціями для проведення відеозйомок 7 000 000 забезпечення доставки на місце проведення зйомки 3 000 000 Забезпечення комплектації аудіо-візуального контенту: забезпечення монтажу аудіо-візуального контенту 6 000 000 графічне оформлення 1 000 000 музичне оформлення 600 000 Додаткове студійне обслуговування: – 3 925 000 Усього: 119 925 000

Нещодавно розслідувачі з BIHUS.Info з‘ясували, що «Кінокіт» пов‘язаний із заступником керівника Офісу Президента – Кирилом Тимошенком.