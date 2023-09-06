Заступники відставленного міністра оборони написали заяви на звільнення, – нардеп

Троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення. Це сталося перед призначення нового очільника Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами парламентаря, заяви про відставку написали троє чиновників Міноборони:

заступник міністра оборони Володимир Гаврилов;

заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега;

заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко.

Співрозмовник РБК-Україна у владі пояснив, що у разі звільнення міністра усі його заступники звільняються автоматично, окремих заяв писати не потрібно. Така норма є у законодавстві, винятків для Міноборони немає, хоча саме формулювання виписано досить розмито, зазначив співрозмовник.

Додамо, що уряд може переназначити заступників міністрів, законодавством це не забороняється.

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Вчора, 5 вересня, Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Цього передували скандали з закупівлями для потреб армії.

Очікується, що новим міністром оборони призначать Рустема Умєрова.