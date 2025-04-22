Завтра у Лондоні прокремлівські трампісти запропонують Києву визнати Крим російським та заморозити фронт?

За словами західного чиновника, Україна перебуває під вражаючим тиском.

У середу, 23 квітня, на перемовинах у Лондоні українським та європейським чиновникам американська сторона запропонує офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Союзники Києва хочуть отримати гарантії безпеки та програми реконструкції для України в обмін на будь-які територіальні поступки, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що минулого тижня у Парижі США представили України план завершення війни, який включає офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму територією Росії та скасування санкцій проти Москви. В обмін на це Кремль припинить бойові дії саме тоді, коли армія агресора має перевагу на полі бою у чисельності військ і озброєнні.

Журналісти поспілкувались.з радником президента Володимира Зеленського, який каже, що пропозиції США містять деякі ідеї, з якими України погоджується, а з іншими ні. Чиновник західної країни сказав що рівень тиску на Київ “вражаючий”.

Водночас представник Держдепу каже, що Вашингтон не представляє Києву вже здійсненний факт. Проте публічне розчарування адміністрації Трампа темпами переговорів змушують Україну побоюватися, що відносини зі США знову погіршаться.

Нагадаємо, українську делегацію у Лондоні представлятимуть керівник ОПУ Єрмак, міністр оборони Умєров, голова МЗС Сибіга та заступник Єрмака Паліса. Делегацію США очолить державний секретар Марко Рубіо, також там будуть спецпредставники Трампа Стів Віткофф та генерал Кіт Келлог. // Дзеркало тижня