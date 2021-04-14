Заява США в ОБСЄ: дії Росії на кордоні не є звичайними військовими навчаннями, Україна недаремно занепокоєна

«Зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року. Росія перекинула 15-25 тис. військових у Крим та ближче до кордонів України».

Сполучені Штати Америки вважають сумнівними припущення про те, що російська активність на кордоні з Україною пов’язана з військовими навчаннями «Запад» через час, розташування і склад задіяних російських сил.

Про це йдеться у оприлюдненій заяві представника США в ОБСЄ.

«Особливо відзначимо, що Росія вказала у своєму анонсі, що «Запад» відбудеться 10-16 вересня на полігонах Західного військового округу. Його зв’язок з поточною діяльністю малоймовірний, навіть при розгляді можливих змін у планах навчань», — йдеться у ній.

США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією діяльністю.

«І в 2008, і в 2014 Росія аналогічним чином концентрувала свої сили перед тим, як почати воєнні операції проти Грузії та України. Ось уже кілька місяців Росія використовує заяви для оприлюднення хибного наративу, що широкомасштабна українська військова операція була очевидною. Такої ескалації з боку України не спостерігалося», — додали в заяві.

Росія порушила Віденську угоду про військову діяльність від 2011 року про заходи укріплення довіри та безпеки. Вона передбачає, що держави-члени мають щорічно ділитися інформацією про їхні військові сили щодо військової організації, особового складу та систем озброєння.

«Зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року. Росія перекинула 15-25 тис. військових у Крим та ближче до кордонів України. В це число входить піхота, танкові батальони, вертольоти і засоби ППО… У Криму, за нашими оцінками, чисельність військових Росії складає 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи ППО, як С-400, винищувачі та крилаті ракети. Уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року Росія значно збільшила чисельність військ і розмістила десятки тисяч військових, повторно активувала підрозділи, оновиоа бази та розмістила більш потужні наземну, повітряну та протиповітряну оборону», — додали в звіті.

Нагадаємо, учора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

З березня в соціальних мережах почали з’являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій. // LB.ua