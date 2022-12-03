«Здати ядерну зброю…» – Арахамія вже ставить умови «гарантій безпеки» для Росії

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Україна може забезпечити “гарантії безпеки” для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції “Слуга народу” Давида Арахамію в Telegram.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о возможных кадровых перестановок в Кабмине этой осенью.

Фото: censor.net

“Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю”, – написав Арахамія.

Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.

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