«Здати ядерну зброю…» – Арахамія вже ставить умови «гарантій безпеки» для Росії
Україна може забезпечити “гарантії безпеки” для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції “Слуга народу” Давида Арахамію в Telegram.
Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.
Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.