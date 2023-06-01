Зе-«слуга» якогось народу Бужанський у прямому етері відмовився розмовляти українською мовою

Депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Максим Бужанський у прямому етері влаштував суперечку з ведучим, який попросив його перейти з російської на українську мову. Також він відмовився належним чином відповідати на гасло “Слава Україні”.

29 травня Максим Бужанський у Telegram-каналі написав, що проголосував проти встановлення Дня пам’яті та перемоги над нацизмом. Він став єдиним нардепом у Раді, який вирішив не віддавати свій голос за це рішення, повідомив Рух “Чесно”.

Ведучий “Київ 24“ мав намір обговорити його позицію в етері, привітавши нардепа національним гаслом “Слава Україні!”. Той відмовився відповісти “Героям Слава”, сказавши натомість “Да, слава Украінє”.

Відтак депутат почав відповідати на запитання зі студії російською мовою. Ведучий попросив його перейти на державну українську.

“Вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно”, – сказав Бужанський.

Надалі депутат став посилатися на Конституцію України, де, мовляв, зазначено, що “державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов”. Після цього він став захищати свою позицію тим, що є багато російськомовних українців, зокрема й у лавах ЗСУ. Ведучий апелював тим, що йдеться не про пересічних громадян, і що Максим Бужанський є народним депутатом.

Наприкінці етеру нардеп заявив, що йому “не о чем разговаривать” з ведучим та відключився.

У лютому Верховна Рада не ухвалила закон про деколонізацію, який передбачає звільнення публічного простору від символів російського панування.

Як повідомляв народний депутат Володимир В’ятрович у своєму Facebook, його було заблоковано через Бужанського. Також нардеп назвав свого колегу “українофобом”. Поправку підтримали 225 депутатів, але не вистачило одного голосу для її підтвердження. // Букви