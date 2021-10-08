«Зе-слуги» обрали свого Стефанчука новим спікером

Верховна Рада у п’ятницю, 8 жовтня, обрала Руслана Стефанчука новим головою Верховної Ради.

Його кандидатуру раніше висунула фракція «Слуга народу», передає кореспондент УНН.

Після рейтингового голосування, народні обранці 261 голосом ухвалили рішення про обрання Стефанчука головою ВР.

Кандидатів було троє. Під час рейтингового голосування свій голос за Стефанчука віддало 257 нардепів. За ще двох претендентів під час рейтингового голосування не віддали достатньої кількості голосів, а саме — за Олексія Гончаренка проголосувало 44 народні депутати, Яну Зінкевич підтримало 146 нардепів.

Напередодні головуюча на засіданні ВР віце-спікер Олена Кондратюк повідомила, що фракція “Слуга народу” пропонує на посаду голови Верховної Ради кандидатуру Руслана Стефанчука. Народні депутати запропонували на цю посаду кандидатури: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Яни Зінькевич. Вони публічно відмовились від голосування через конфлікт інтересів. Пізніше під час своїх виступів Железняк та Лерос заявили самовідвід.

Додамо, що фракція “Слуга народу” запропонувала також кандидатуру Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.