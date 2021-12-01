Зеленський намагається збудувати в Україні режим за зразком Путіна — Порошенко

Справжніми ознаками державного перевороту є намагання чинної влади атакувати демократію та представників опозиції в Україні.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-ліття відновленої Державності і Свободи. Порошенко застеріг: опозиція разом з потужним громадянським суспільством не дозволить узурпувати владу в Україні.

“Якщо не помиляюся, на сьогодні був анонсований так званий “державний переворот”. Я хотів би вибачитися перед нашими закордонними партнерами за цей абсолютно дурний жарт Зеленського. Це – приклад брутальної безвідповідальності перед країною і перед світом”, – сказав Порошенко.

“Але чи є загроза сьогодні українській демократії, українській державності? Чи є загроза європейському вибору? Є. Це – спроби Зеленського побудувати в Україні режим за лекалами Путіна і Лукашенка”, – вважає п’ятий Президент.

Він зазначив, що Зеленський через сумнівні закони хоче поставити медіа під тотальний контроль влади.

“А під час феєричної пресконференції Зеленський розкрив плани про перенесення на рік, а може на два парламентських виборів. Це яскраво свідчить про втрату надії Зеленського чесно перемогти на цих виборах. Бо в Конституції чітко зазначена дата – жовтень 2023 року, немає подвійного ніякого тлумачення, а йому хочеться пролонгувати перебування при владі своєї збанкрутілої команди”, – констатує Порошенко.

“Як елемент путчу – плани Зеленського запровадити дистанційне голосування через інтернет російського зразка. Це та технологія, яка щойно стала одним з інструментів на виборах до Державної думи Російської Федерації. Інструмент Путіна. І оприлюднені сьогодні результати опитування громадської думки чітко показують – більшість українців, майже дві третини категорично проти такої новації. Але це не зупиняє Зеленського”, – зауважує лідер “Євросолідарності”.

“Третє – Офіс Президента хоче поставити під контроль Конституційний Суд. За відсутності вакансій вони призначили двох нових судів, “на сто відсотків своїх” і на сто відсотків незаконних для того, щоб проштампувати ті рішення по захопленню державної влади, які є в голові Зеленського. Щоб повернути, як Янукович, стару редакцію Конституції”, – вважає Петро Порошенко.

“Є вагомі підстави вважати, що це і є плани Зеленського. І це – загроза реального повзучого перевороту. Я впевнений, що українська опозиція разом з потужним громадянським суспільством здатна зупинити цей сценарій, ми не раз вже це робили”, – застеріг Петро Порошенко. // Прямий