Зеленский провел неафишируемую встречу с главой секретной разведки Британии – ZN.UA

На встрече был глава СБУ, но было представителей Офиса президента

Пока пресса описывала рандеву четы Зеленских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а эксперты обсуждали подписанные документы, президент Украины провел встречу, которую британцы и украинцы не собирались афишировать, — с новым главой МИ-6 Ричардом Муром, пишет в статье обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко.

Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно главе МИ-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, правительство Британии поручило донести Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер Борис Джонсон.

На встрече с украинской стороны, кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов, но было представителей Офиса президента. Кравченко рассказывает, какие три основные темы обсуждались на этой встрече:

Первая — атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

Вторая — ситуация на Востоке и действия России.

Третья – (относящаяся, в том числе и к российской тематике) — окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу Украинского государства.

Источник ZN.UA рассказал, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация из Украины.

“Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой Украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют”, — пишет Кравченко.

Сама встреча с главой МИ-6 — факт примечательный и говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на Остров, резюмирует Кравченко.

О деталях разговора и почему при разговоре отсутствовали представители ОП, читайте в статье Владимира Кравченко «За кулисами лондонской поездки Зеленского».