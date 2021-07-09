Зеленский расскажет об опасности «Северного потока-2»… уходящей на «дембель» Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил аргументы об опасности газопровода «Северный поток-2». Он их озвучит в Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель.

«Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что «Северный поток-2″ вредит как Украине, так и европейским странам», — заявил он.

Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки «Северного потока-2».

Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода «Северный поток-2».