Зеленский уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ Наумова и первого зама Баранецкого, — источник УН
После увольнения главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Наумова с должности начальника управления внутренней безопасности СБУ, а также первого заместителя главы Службы Руслана Баранецкого.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Это правда. Наумов уволен», — сказал собеседник.
Также Президент уволил первого зама главы СБУ Руслана Баранецкого.
Причину увольнения источник не сообщил.
Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности объявила бывшему заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному о подозрении в организации приготовления убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Баранецкий работал первым замом Баканова с июня 2019 года.