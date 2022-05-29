«Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини, який «не працював на захист міста, думав лише про себе»
Мотиви керівника СБУ області з’ясовуватимуть правоохоронці.
Президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна за те, що «не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто».
Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами президента, місцева влада та правоохоронці ефективно співпрацюють заради перемоги.
«Чого не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто», — зазначив Зеленський.
Він додав, що мотиви керівника СБУ області з’ясовуватимуть правоохоронці.
«Третина Харківщини досі під окупацією. Обовʼязково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному», — наголосив глава держави. // УНІАНTweet