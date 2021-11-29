Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ, якого призначив два роки тому
Причина звільнення не повідомляється.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Відповідний указ №604/2021 оприлюднений на сайті президента.
«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», — йдеться у повідомленні.
Причина звільнення не повідомляється.
Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ 12 вересня 2019 року. // LB.ua