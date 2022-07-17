Зеленський звільнив очільників Служби безпеки України та Генпрокуратури

Обов’язки генерального прокурора покладено на Олексія Симоненка.

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Служби безпеки Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

“Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов’язків Голови Служби безпеки України”, – йдеться в указі.

В статті 47 йдеться: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків».

Венедіктова відсторонена від посади відповідно до ч.2. ст.11 Закону України.

Обов’язки генерального прокурора покладено на Олексія Симоненка. // LB.ua