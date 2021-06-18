Зеленскому букмекеры пророчат победу на следующих президентских выборах

До новых выборов президента в Украине остается менее трех лет, однако уже сейчас у аналитиков и экспертов есть пища для размышлений относительно фаворитов будущего вотума.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский существенно снизил свой рейтинг по сравнению с первыми месяцами после вступления в должность, однако ему все равно доверяют больше, чем другим потенциальным кандидатам на выборах в 2024-м году, и это отражается не только в различных социологических опросах, но и в котировках от ведущих беттинг-компаний.

Как сообщает портал BetON, основываясь на показателях опросов, а также на мониторинге последних новостей, касающихся политической жизни в стране, букмекерская контора 1хСтавка составила свой личный рейтинг потенциальных фаворитов выборов-2024.

В частности, на данный момент действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в рейтинге с показателем в 25% шансов на успех. Вслед за ним расположился пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, проигравший Зеленскому на предыдущих выборах главы государства в 2019-м году, и уступающий сейчас с показателем в 15% шансов на победу.

Помимо Зеленского и Порошенко, в пятерку основных фаворитов на выборах-2024 вошли лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8% вероятности победы), сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (7%) и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6%).

А главным отличием в рейтинге от беттинг-аналитиков, по сравнению с последними социологическими опросами, проводящимися в последние месяцы различными компаниями, является нахождение на 6-м месте в рейтинге претендентов действующего мэра Киева Виталия Кличко.