Зеленський анонсував управлінські зміни: готується нова конфігурація влади

Published

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави. Ішлося про оновлення державної підтримки українців, яке підготував Уряд.

Like

Tags:

You may also like...