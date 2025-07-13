Зеленський анонсував управлінські зміни: готується нова конфігурація влади

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави. Ішлося про оновлення державної підтримки українців, яке підготував Уряд.

«Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів України. Триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра – майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень», – наголосив Зеленський.

Крім того, президент анонсував ще низку важливих рішень.

«Обговорили сьогодні з Денисом Шмигалем подальші стратегічні кроки. Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.