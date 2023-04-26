Зеленський і Сі Цзіньпін провели першу за час війни телефонну розмову
Президент сподівається, що бесіда та призначення посла України дадуть поштовх розвитку відносин.
Президент Володимир Зеленський провів першу за час повномасштабної війни телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
“Провів тривалу змістовну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – повідомив Зеленський у Twitter.
С Цзіньпін зустрічався із президентом РФ і напередодні, і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а з українським президентом не говорив. У березні, перед візитом Сі до Москви, ЗМІ повідомляли про можливу підготовку телефонної розмови між китайським лідером та українським президентом. Втім станом на 21 березня Зеленський говорив, що конкретики стосовно розмови немає: “якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було”.
У Китаї говорили, що їхній лідер готовий поговорити із Зеленським, коли “будуть відповідні умови”.
Китай хоч і висловлював підтримку миру, але прямо не засуджував росіян за вторгнення. На річницю повномасштабної війни Пекін презентував своє бачення миру, де, серед іншого, було скасування “односторонніх санкцій”, тобто санкцій проти Росії. // LB.ua