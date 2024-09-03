Зеленський несподівано звільнив «сонячного» Шурму з посади заступника Єрмака

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента:

“Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України”.

Раніше повідомлялося, що ексгендиректор “Запоріжсталі”, заступник голови ОП Ростислав Шурма, якого у серпні 2023 року згадували у контексті скандалу з держвиплатами сонячним станціям в окупації, потрапив у команду президента ще кілька років тому і поступово став тією людиною, яка в очах Зеленського “відповідає за всю економіку”. // УП