Зеленський озвучив «слугам» кандидатів у Кабмін: хто у списку

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від “Слуги народу” озвучив список кандидатів у новий Кабінет міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.

За словами джерела, президент зачитав список кандидатів, він збігається з тим, який ми писали раніше:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр;

Денис Шмигаль – очолить Міноборони і Мінстратегпром;

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр;

Тарас Качка – віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Олексій Соболєв – очолить Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики;

Микола Точицький залишає посаду глави Мінкульту, щодо нового кандидата тривають консультації.

Решта міністрів зберігають свої посади.

Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, “але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова”.

Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.

Зазначимо, у списку кандидатів немає міністра Кабміну. Цю посаду в уряді Шмигаля обіймав Олег Немчінов. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що ця посада буде ліквідована згідно з пропозицією Зеленського, функції будуть передані до Секретаріату Кабінету міністрів.

До речі, інформацію джерел РБК-Україна про кадри вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

Хто залишається в Кабміні: