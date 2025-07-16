Зеленський озвучив «слугам» кандидатів у Кабмін: хто у списку

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від “Слуги народу” озвучив список кандидатів у новий Кабінет міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.

За словами джерела, президент зачитав список кандидатів, він збігається з тим, який ми писали раніше:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр;
  • Денис Шмигаль – очолить Міноборони і Мінстратегпром;
  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр;
  • Тарас Качка – віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Олексій Соболєв – очолить Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики;
  • Микола Точицький залишає посаду глави Мінкульту, щодо нового кандидата тривають консультації.

Решта міністрів зберігають свої посади.

Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, “але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова”.

Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.

Зазначимо, у списку кандидатів немає міністра Кабміну. Цю посаду в уряді Шмигаля обіймав Олег Немчінов. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що ця посада буде ліквідована згідно з пропозицією Зеленського, функції будуть передані до Секретаріату Кабінету міністрів.

До речі, інформацію джерел РБК-Україна про кадри вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

Хто залишається в Кабміні:

  • Андрій Сибіга, міністр закордонних справ;
  • Сергій Марченко, міністр фінансів;
  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я;
  • Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ;
  • Олексій Кулеба, віцепрем’єр, міністр відновлення та розвитку територій;
  • Матвій Бідний, міністр молоді та спорту;
  • Наталія Калмикова, міністр ветеранів;
  • Оксен Лісовий, міністр освіти і науки.
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