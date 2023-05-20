Зеленський прибув до Японії, аби взяти участь у саміті G7

Він проведе перемовини з японським прем’єром Фуміо Кісідою і зустрінеться з очільником американців Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії, аби таки особисто взяти участь у саміті “Групи семи” у Хіросімі. Гарант прилетів до японського міста на французькому урядовому літаку.

Візит Зеленського підтвердив телеграм-канал очільника України. “Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, − йдеться у дописі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону новин повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Візит до цієї азіатської країни стане першим для Зеленського після того, як Росія напала на нашу країну.

Зеленський, який спочатку мав бути присутнім на саміті онлайн, “висловив велике бажання приєднатися до нього особисто”, пишуть kyodonews з посиланням на прес-реліз МЗС Японії.

“Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G-7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту”, – зазначено в повідомленні.