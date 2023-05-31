Зеленський призначив богатого люстрованого експрокурора з жінкою-росіянкою головою Одеської ОДА
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, кандидатуру якого напередодні погодив уряд.
“Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації”, – йдеться в указі на сайті глави держави від 30 травня, який було опубліковано сьогодні.
Олег Кіпер народився в Одеській області та працював у місцевих органах прокуратури, а також у Івано-Франківської області.
За часів президента-втікача Віктора Януковича він був призначений заступником начальника Головного слідчого управління тодішньої Генеральної прокуратури України, тож у 2014 році потрапив у перелік осіб, яким заборонено обіймати державні посади відповідно до закону “Про очищення влади”. Однак у 2019-му ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва визнав рішення про люстрацію безпідставним, а причетність до узурпації влади Януковичем – не встановленою. Кіперу повернули посаду старшого прокурора Головного управління нагляду.
У червні 2020 року він став заступником прокурора Києва, а у липні – главою столичної прокуратури.
До призначення на цю посаду Кіпер був позаштатним радником керівника офісу президента Андрія Єрмака.
Раніше команда програми “Схеми” заявляла про наявність у дружини Кіпера спільного бізнесу із дружиною колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Сергія Кізя. За даними журналістів-розслідувачів, під час повномасштабного вторгнення РФ посадовець провів 10-денну різдвяну відпустку за кордоном.
Зазначимо, що Одеська область була без керівника з березня, коли Володимир Зеленський відправив у відставку голову Одеської ОВА Максима Марченка.
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