Зеленський призначив заступника голови СБУ, у родичів якого були російські паспорти

Наумюк стверджує, що батько й брат були змушені взяти паспорти на окупованій території Луганської області, але потім переїхали до США і написали відмови від паспортів РФ.

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Наумюк претендував на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Він працював у НАБУ від початку його створення, очолював Другий і Четвертий підрозділи детективів.

Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до підрозділу СБУ, але в лютому 2023 говорив, що потім планував повернутись на роботу в НАБУ.