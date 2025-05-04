Зеленський: шлях України в ЄС блокують ті, хто хоче «кращих місць» на путінській Червоній площі

Деякі європейські лідери блокують переговори про вступ України до Євросоюзу. Вони керуються не інтересами власної країни, а хочуть догодити Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Чехії, повідомляє РБК-Україна .

За словами президента, Україна готова вже цього року відкрити вже перші кластери у перемовному процесі щодо вступу в ЄС.

“Нам прикро, що окремі діячі у Європи блокують цей процес. Не заради інтересів власних країн, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні на Червоній площі. І для всіх нас у Європі важливо, щоб європейські цінності справді домінували. Цінності, а не капризи окремих політиків”, – наголосив Зеленський.

Про кого говорить Зеленський

Нещодавно український президент заявив, що Угорщина блокує переговори про вступ України в ЄС. Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан навіть організував опитування населення щодо підтримки шляху України в ЄС, а потім похваливсь, що угорці нібито виступили проти.

Зеленський закликав угорських лідерів не використовувати питання України у внутрішніх політичних процесах, а також додав, що насправді 70% угорців підтримують членство України в ЄС.

У відповідь на це угорський міністр закордонних справ порадив Зеленському “підбирати тон”, а Орбан заявив, що не Києву і не Брюсселю вирішувати, яку позицію має займати Будапешт.

Однак угорського прем’єра не буде на параді 9 травня у Москві. На відміну від його словацького колеги Роберта Фіцо. Днями з’явилися чутки, про його хворобу, але сьогодні Фіцо вийшов на публіку та пообіцяв, що поїде в Москву. Раніше Фіцо також виступав проти членства України в ЄС та НАТО, але наразі тільки Угорщина офіційно блокувала рішення блоку, які стосувалися України.