Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: основні тези

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Букви підібрали основні тези з виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції:

  • Росія планує створити 15 нових дивізій, чисельність яких може досягти 150 тисяч військових. Це більше, ніж армії більшості країн Європи.
  • Влітку Росія планує ввести війська до Білорусі під приводом «навчань».
  • Україна зараз готує проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse.
  • «Я не зніму питання членства України в НАТО зі столу переговорів, якщо не членство в НАТО, то умови для побудови іншого НАТО в Україні».
  • «Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи».
  • Україна є світовим лідером у боротьбі з безпілотниками, було вироблено понад 1,5 млн дронів різних типів.
  • «Зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін, адже його примхи можуть блокувати рішення Альянсу. І це при тому, що Росію зупинила армія України — не країна НАТО, не війська Альянсу, а лише наш народ і армія».
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