Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: основні тези
Букви підібрали основні тези з виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції:
- Росія планує створити 15 нових дивізій, чисельність яких може досягти 150 тисяч військових. Це більше, ніж армії більшості країн Європи.
- Влітку Росія планує ввести війська до Білорусі під приводом «навчань».
- Україна зараз готує проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse.
- «Я не зніму питання членства України в НАТО зі столу переговорів, якщо не членство в НАТО, то умови для побудови іншого НАТО в Україні».
- «Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи».
- Україна є світовим лідером у боротьбі з безпілотниками, було вироблено понад 1,5 млн дронів різних типів.
- «Зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін, адже його примхи можуть блокувати рішення Альянсу. І це при тому, що Росію зупинила армія України — не країна НАТО, не війська Альянсу, а лише наш народ і армія».