Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови

Також глава держави наголосив, що наша держава готова підписати зі США угоду про мінерали та безпеку.

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до миру і виступає за те, аби співпраця та спілкування зі США «були конструктивними».

Відповідний допис президента з’явився на його сторінці у соцмережі Х.

«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру», – йдеться у дописі.

Зеленський підкреслив, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме».

«Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду», – наголосив глава держави.

Президент заявив, що Україна цінує допомогу США, зокрема, надання Дональдом Трампом «джавелінів». Також Зеленський зауважив, що остання зустріч його з лідером США «пройшла не так, як передбачалося».

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав глава держави.

Президент також висловився щодо угоди про надра.

«Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно», – написав Зеленський. // LB.ua