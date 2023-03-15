Зеленський звільнив Марченка, Гайдая і Гамалія з посад очільників облдержадміністрацій

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Президент Володимир Зеленський своїм указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Про це йдеться в указах на сайті президента

В указах йдеться про звільнення:

  • Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
  • Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

14 березня Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

УП

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