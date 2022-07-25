Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента .

“Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться в документі.

Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.

На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.