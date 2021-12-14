Журналісти з’ясували, як працюють та скільки заробляють російські пропагандисти (відео)

Топові «рупори Кремля» заробляють на брехні про Україну мільйони.

Росія не тільки стягує все більше військ до кордонів України й витрачає на це сотні мільйонів доларів. Паралельно Кремль привів у повну боєготовність й інформаційні війська.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

В останні дні російська пропаганда немов втратила здоровий глузд, закликаючи завоювати Україну й чи не весь світ на додачу, але це не самодіяльність окремих «рупорів Кремля».

«У Росії створені інформаційні війська. Російська пропагандистська машина побудована за армійським принципом, де зверху віддається наказ, який обов’язково потрібно виконати», — розповів директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

Кожне слово російських ЗМІ — точний удар по Україні на основі ефективних методик військової пропаганди, яку щедро фінансують сотнями мільярдів доларів.

У заявах «рупорів Кремля» чітко простежуються ознаки такої технології, як психологічна спеціальна операція, яка готує противника, війська та населення обох країн до того, що буде проходити військова операція. Це відбувалося і в Грузії, і в Україні у 2014 році.

У зв’язку з цим розганяється фейк, що українська армія наступатиме на Донбас, а ось героїчна російська армія принесе мир.

Ще одна технологія пропаганди — переконати всіх, що власна армія переможе ворога без будь-яких проблем. Наступний етап операції — посіяти розбрат у противника.

«Дуже схоже на те, як відбувається на справжній війні. Спочатку аналізують, що відбувається у ворога й шукають слабкі місця», — пояснив експерт.

А ось і ще одна заповідь пропагандиста — показати ворожого лідера фактично втіленням диявола на Землі. У зв’язку з цим росЗМІ згадали про «нацистів» в українській владі, а президента Володимира Зеленського порівнюють з Адольфом Гітлером. Таким чином, російське телебачення працює за підручником військової пропаганди, а на підтримку лояльності своїх «рупорів» Кремль виділяє неймовірні суми.

Наприклад, Дмитро Кисельов володіє величезним маєтком в окупованому РФ Криму фактично на березі моря та квартирою в серці Москви за 160 мільйонів рублів. При цьому він отримує понад 4,5 мільйона рублів на рік і це тільки за роботу ведучого на телеканалі «Росія 1». Крім цього, він очолює величезне агентство «Росія сьогодні», а це ще одне джерело доходу.

Водночас подружжя Ольга Скабєєва та Євген Попов заробили майже по 13 мільйонів за рік. А ось Володимир Соловйов у 2019 році розжився на 52,6 мільйона рублів.

Маргарита Симонян на пару з чоловіком Тиграном Кеосаяном заробила 156 мільйонів рублів за рік. На першому місці по заробітках серед російських пропагандистів — Артем Шейнін заробив 100 мільйонів рублів.

У бюджеті на наступний рік на держЗМІ закладено майже 90 мільярдів рублів або 1,23 мільярда доларів, що перевищує бюджет 47 регіонів РФ. Окремо закладаються витрати на пропаганду в соцмережах.

Наприклад, український нардеп з Криму Рустем Умеров з’ясував, що Росія веде інформаційну війну проти України в соцмережах через блогерів. У бюджеті окупованого Криму на «Інші питання ЗМІ» виділили понад 100 мільйонів рублів, а всього на ЗМІ – майже 1,18 мільярда рублів або 16 мільйонів доларів.

«Основні наративи — не війна між РФ та Україною, а громадянський конфлікт всередині України, протистояння між США та Росією, держава України не має ніякої суб’єктності, а також Україна прагне до агресивного продовження війни», — пояснив експерт. // УНИАН