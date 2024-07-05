«Зміни починаються зараз»: Стармер прокоментував перемогу на виборах у Британії

Про Україну він поки що не згадував. Та відомо, що Лейбористська партія прихильно ставиться до ідеї військової підтримки нашої держави.

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії закінчилися програшем партії чинного прем’єр-міністра Ріші Сунака. Більшість голосів набрали лейбористи на чолі з Кіром Стармером. Після аудієнції у Короля Чарльза III він стане наступним прем’єром країни.

Стармер вже виступив з промовою на честь перемоги, якою, як сам він сказав, завдячує британцям. Виступ політика процитувало видання BBC.

“Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, ви голосували за це, і тепер це сталося. Зміни починаються зараз. І це приємне відчуття, чесно кажучи, — наголосив він. — Чотири з половиною роки роботи над зміною партії. Ось для чого вона потрібна: змінена Лейбористська партія, готова служити нашій країні, готова повернути Британію на службу трудящим”.

За даними екзит-полу, лейбористи на виборах у Британії здобули перемогу із переконливою більшістю в 170 голосів. Очікується, що із собою потенційно новий прем’єр-міністр Кір Стармер приведе у парламент 410 народних обранців. А консерватори, ймовірно, скоротять присутність у Палаті громад до 131 депутата. Це найнижча кількість за всю історію. Третє місце можуть посісти ліберал-демократи із 61 депутатом. // Дзеркало тижня