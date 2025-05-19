Знову «про все і ні про що»: Трамп зробив першу заяву після двогодинної розмови з другом-агресором

Російська Федерація та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social.

На думку Трампа, його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла “дуже добре”.

“Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про припинення війни. Умови цього будуть узгоджені двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме”, – написав Трамп.

За його словами, “тон і дух розмови були чудовими” а Росія хоче вести великомасштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після того, “коли ця катастрофічна “кривава баня” закінчиться, і я згоден”.

“У Росії є колосальна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатств. Її потенціал необмежений. Аналогічно, Україна може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі, в процесі відновлення своєї країни. Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно”, – заявив президент США.

Трамп також заявив, що вже повідомив це президенту України Володимиру Зеленському, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем’єр-міністру Італії Джорджії Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президенту Фінляндії Александру Стубу під час спільної телефонної розмови, одразу після телефонної розмови з Путіним.

Зауважимо, що Путін теж вже зробив заяву після розмови з Трампом. Диктатор заявив, що Російська Федерація готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.