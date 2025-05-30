1 червня заплановані заздалегідь заходи пройдуть на честь «Перенесеного Дня захисту дітей»?

День захисту дітей в Україні відтепер відзначатимуть не 1 червня, а 20 листопада — президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

“З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада”, – йдеться в указі.

Указ “Про день захисту дітей”, підписаний 30 травня 1998 року тодішнім президентом України Леонідом Кучмою втратив чинність — цим указом була закріплена дата 1 червня.

Новий указ Зеленського був опублікований у п’ятницю, 30 травня, й набирає чинності з дня його опублікування.

Міжнародний день захисту дітей, який відзначається 1 червня, був заснований у листопаді 1949 року після відповідного рішення сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше Міжнародний день захисту дітей відзначили в 1950 році у 51 країні. ООН підтримала відповідну ініціативу, оголосивши захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї роботи. В Україні День захисту дітей відзначали щороку, починаючи з 1998 року.

Всесвітній день дитини — Міжнародний день ООН, встановлений відповідною резолюцією Генасамблеї від 14 грудня 1954 року, відзначається 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі.

20 листопада 1959 року Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року — Конвенцію про права дитини. З 1990 року саме у Всесвітній день дитини відзначається, зокрема, річниця прийняття цих документів. // Дзеркало тижня