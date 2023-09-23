13-річний американець зібрав понад 200 тисяч доларів для України, створюючи скульптури із синьо-жовтих сердець

Раян Хіршхорн створив проєкт «Серця для України», у межах якого створює металеві скульптури у вигляді синьо-жовтих сердець.

На своєму сайті Раян розповів, що ідея створювати скульптури у формі сердець виникла в 4 класі, у День Святого Валентина. За словами хлопця, учитель роздав класу червоні, рожеві та фіолетові паперові смужки і попросив зробити серця.

Повернувшись додому, хлопець розповів про завдання своєму батькові. Разом вони вирішили удосконалити шкільний проєкт, обговоривши виготовлення скульптур з різних матеріалів, їхній продаж і відкриття малого бізнесу.

“Ми почали мозковий штурм і придумали зробити макети з міді та пофарбувати їх у рожевий, фіолетовий та червоний кольори. Купили мідь, вирізали, сформували та пофарбували, але забули важливу деталь: як ми їх з’єднаємо? Ми спробували зварювати шматки металу, але незабаром зрозуміли, що фарба “злізає” з сердець. Тому я відмовився від цієї ідеї…” – розповів Раян.

Коли хлопець дізнався від свого батька про повномасштабне вторгнення в Україну, захотів зробити все можливе, щоб допомогти.

“Ми з татом почали думати, що ми могли б зробити, і нам спала на думку ідея повернутися до створення сердець, але цього разу синьо-жовтих, оскільки це кольори українського прапора”, – написав Раян.

“Ми вирішили виготовляти їх з алюмінію, і тоді мій батько пішов у спеціалізований цех виготовлення металу, і доручив зробити прототипи сердець, щоб я міг знайти форму, яка мені подобається”, – розповів хлопець.

Батько з сином відмовилися від зварювання сердець і вирішили, що будуть їх заклепувати, оскільки так, як каже Раян, фарба не буде “злізати”.

“Ми принесли форму до магазину друга мого тата, де відшліфували, заґрунтували, пофарбували та зібрали скульптуру. Після незліченних годин роботи ми закінчили! Коли я вперше побачив результат, був дуже задоволений ним”, – поділився хлопець.

Однак, як написав Раян, більше він був радий тому, що зміг зробити свій внесок у таку добру справу.

“Ці серця для мене багато значать. Для мене вони означають те, що в кінці тунелю завжди є світло. Ці серця означають, що є надія. Ці серця означають, що якщо ми будемо працювати разом, ми витримаємо”, – додав він.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, завдяки своїй ініціативі Раян зібрав понад 200 тисяч доларів, які спрямував на допомогу Україні. Гроші використали для придбання медичного обладнання. Він також додав, що 21 вересня у Вашингтоні Володимир Зеленський нагородив Раяна “Золотим серцем” на знак вдячності українського народу за його велике серце.

“Президент відзначив, що у своєму віці хлопець міг проводити час за PlayStation, але обрав захист свободи”, — написав він. // Букви