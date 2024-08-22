14 років ув’язнення отримав адвокат, який допомагав рашистам ідентифікувати позиції ЗСУ у Краматорську

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок діючому адвокату за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Його засуджено до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що у березні 2023 року мешканець м. Краматорська, який з 2014 по 2021 рік проживав у Московській області рф, а напередодні повномасштабного вторгнення держави-агресора повернувся в Україну, вирішив допомагати окупантам швидше захопити Донеччину.

Він налагодив зв’язок із співробітником фсб рф та через Telegram передавав йому інформацію воєнного характеру задля ідентифікації Збройних Сил України на місцевості. Дані він збирав під час прогулянок містом.

У текстових повідомленнях адвокат писав про місця зосередження у м. Краматорськ та Краматорському районі військових підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів, інших фортифікаційних споруд та об’єктів, де несли бойові чергування українські оборонці.

Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність проросійського адвоката.

Під час санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем його мешкання вилучено мобільні телефони, у тому числі з сім-картами російських мобільних операторів, та банківські платіжні картки.

На користь держави у засудженого конфісковано будинок вартістю понад 250 тис грн.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На вирок суду громадянин чекав у слідчому ізоляторі.

Офіс Генпрокурора