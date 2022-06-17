16 тижнів війни в цифрах Національної поліції України

Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:

🔹Отримали та опрацювали більш як 2 млн 600 тисяч повідомлень від громадян.

🔹Розпочали понад 17 500 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

🔹Зареєстрували більше 71 тисячі кримінальних правопорушень.

🔹Розпочали близько 750 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 127 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

🔹Викрили 93 ДРГ, затримали понад 843 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

🔹Зафіксували більше 15 тисяч майнових злочинів, з яких майже 14,5 тисяч — крадіжки. Понад 3500 осіб встановлені, їм повідомлено про підозру.

🔹Знайшли 2244 зниклі дитини, 155 діток ще знаходяться у розшуку.

🔹Зареєстрували понад 16 тисяч автопригод, в яких загинуло 561 особа. Кількість ДТП зменшилася утричі.

Національна поліція України