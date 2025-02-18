233 судді в Україні, які не мають права здійснювати правосуддя, продовжують отримувати «захмарні» зарплати

233 судді, які не мають повноважень чинити правосуддя, продовжують отримувати заробітню плату з державного бюджету. Загальна кількість суддів в Україні — 4 991, 483 особи призначили до суду, який припинив свою роботу, чи до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це журналістам «Слідства.Інфо» у відповідь на запит повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів.

На посаді судді в Україні станом на 3 лютого 2025 року перебуває 4 991 особа, з них 483 людини призначили до ліквідованих судів та 233 судді продовжують перебувати на посаді, не маючи право здійснювати правосуддя. Причини різні: закінчення п’ятирічного строку призначення, нескладання присяги судді, незарахування до штату суду чи досягнення 65 років.

Згідно з Законом «Про судоустрій та статус суддів», такі судді продовжують отримувати заробітню плату за місцем роботи з бюджету України.

Нагадаємо, посадовий оклад судді становить від 100 тисяч гривень на місяць, середня пенсія служителів Феміди — 107 040,28 грн. Окрім посадового окладу суддям також нараховують доплати за перебування на адміністративній посаді, за вислугу років, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці та науковий ступінь. Такі доплати можуть сягати до 120 тисяч гривень на особу.