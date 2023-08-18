25 «достойників» зареєстрували у Раді законопроект про декриміналізацію порно

Текст законопроекту наразі відсутній.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні.

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини зареєстровано під номером 9623, йдеться на сайті парламенту.

Його ініціаторами виступили одразу 25 народних обранців. Текст законопроекту наразі відсутній.

Як повідомлялось, кілька днів тому стало відомо, що в парламенті підготували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні.

За словами нардепа Ярослава Железняка, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми і для дітей. // УНІАН