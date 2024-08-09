25 млн. збитків на закупівлі військової форми: у Києві повідомили про підозру начальнику речової служби в/ч

Службовець прийняв на баланс зимову форму, яка не відповідає встановленим нормам. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Відносно постачальника форми судом вже розглядається обвинувальний акт в рамках окремого провадження.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими столичної поліції та за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ встановили, що у 2022 році між військовою частиною та приватною компанією був укладений договір на постачання форменого одягу. Кошти на закупівлю було виділено рішенням Київської міської ради.

Під час приймання форми на баланс військової частини начальник речової служби не перевірив відповідність товару визначеним Міністерством оборони стандартам. Відтак було допущено збитки у 25 млн грн.

Наразі слідчі поліції повідомили службовцю про підозру за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Щодо підприємця, який здійснював постачання, Деснянським районним судом м. Києва вже встановлюється міра відповідальності за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Постачальника обвинувачено у співучасті у завданні збитків у 25 млн грн та легалізації трьох мільйонів гривень.

Поліція Києва