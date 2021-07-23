27 липня у Києві буде обмежено рух транспорту у зв’язку з відзначення річниці Хрещення Київської Русі

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27 липня у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі у місті буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів.

З 06:00 буде перекрито рух:

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  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);

Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги!обмежено рух транспорту

Патрульна поліція України

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