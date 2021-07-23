27 липня у Києві буде обмежено рух транспорту у зв’язку з відзначення річниці Хрещення Київської Русі

27 липня у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі у місті буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів.

З 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);

Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги!обмежено рух транспорту

Патрульна поліція України