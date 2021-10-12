35% украинцев ежегодно выбирает обучение в Польше, 22% вузы Германии, и около 5% — университеты Канады

Планируете поступать на учебу за рубежом, или только начали рассматривать такой вариант? Это замечательное решение, ведь образование за границей https://proekt-obk.com/ru/page/pro-navchannya-za-kordonom открывает перед молодыми людьми множество возможностей.Это и интересные стажировки во время учебы, и престижная работа по окончании вуза, и множество знакомств со студентами из разных стран мира, и активное времяпрепровождение, путешествия, занятия спортом и т.д. Согласитесь, звучит заманчиво! И это действительно так, если выбрать хороший университет.

Остается определиться: в какую же страну поступить? Более 35% украинцев ежегодно выбирает обучение в Польше https://proekt-obk.com/ru, и небезосновательно. Это наша страна-сосед, здесь высокое качество образования, и при этом достаточно демократичные цены за обучение, не говоря уже о питании и жилье.

А как насчет других стран? 22% украинцев выбирает вузы Германии, и около 5% — университеты Канады. Причем с каждым годом количество молодежи, которая едет учиться в Канаду, увеличивается.

Кто может поступить на обучение в Польшу, и сколько это будет стоить?

Украинская молодежь выбирает образование в Польше по нескольким причинам:

высокое качество образования;

европейский диплом;

легкость поступления;

более широкий перечень специальностей, чем в украинских вузах;

демократичные цены на образование и проживание;

легкость поиска работы после окончания польского вуза;

польский легко выучить;

возможность принимать участие в заграничных студенческих обменах, стажировках;

близость страны.

Фактически, поступить в Польшу может каждый абитуриент, который вовремя подготовит и подаст пакет документов. Результаты ВНО здесь в основном не требуют, вступительные экзамены тоже сдавать не надо. Но нужно учитывать тот факт, что образование будет платным.

Стоимость образования зависит от вуза и специальности. В среднем, цена за год составляет 1,5-2 тыс. евро, в то время как минимальная цена – 850 евро в год. Выиграв грант на обучение в Польше, вы сможете учиться бесплатно, в остальных случаях учеба платная. Также некоторые вузы предлагают скидки для обладателей карты поляка. С картой поляка также можно попробовать свои силы, и пройти вступительные экзамены наравне с поляками, тогда тоже есть шанс получить образование бесплатно.

Как украинским абитуриентам поступить в вузы Канады?

Учеба в Канаде ничем не уступает по своему качеству американскому и британскому. Но в Канаде большая украинская диаспора, и здесь есть все условия для учебы, работы и комфортной жизни.

Еще одно преимущество поступления в вузы Канады https://proekt-obk.com/ru/country/kanada — более низкие цены, чем в университетах США. Один год обучения стоит от 17 тыс. канадских долларов. Высшее образование для всех иностранцев, в том числе и украинцев, здесь платное. Максимум, на что можно рассчитывать, это на стипендию. Причем она не выплачивается ежемесячно, как в Украине, а дается в формате скидки на обучение. Но для того, чтобы получить такую стипендию, нужно показать отличные результаты в учебе.

Для поступления нужно будет подать пакет документов в выбранный вуз. Среди основных документов – свидетельство о полном среднем образовании, а также сертификат о знании английского языка (TOEFL или IELTS). Также нужно будет доказать свою финансовую состоятельность и получить визу и разрешение на учебу (Study Permit). Лучше как можно раньше начать подготовку документов, ведь процедура поступления – довольно длительный процесс.